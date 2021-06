Λέικερς - Σανς: Δεν επιστρέφει ο Ντέιβις στο ματς! (vid)

Oι Λέικερς ενημέρωσαν πως ο Άντονι Ντέιβις δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο του Game 6 με τους Σανς.

Δεν είναι καλά τα πράγματα για τους Λέικερς και τον Άντονι Ντέιβις στο Game 6 των Λέικερς με τους Σανς.

Ο Unibrow δεν έμεινε για πολύ στο παρκέ κόντρα στο Φοίνιξ, αφού έδειξε και πάλι να έχει πρόβλημα στο ίδιο σημείο στο πόδι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στα μέσα της πρώτης περιόδου, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο την απογοήτευση.

Οι λιμνάνθρωποι ενημέρωσαν τον κόσμο πως ο παίκτης δεν πρόκειται να επιστρέψει για το δεύτερο ημίχρονο λόγω του τραυματισμού του και η απώλεια είναι τεράστια για τον Φρανκ Βόγκελ.

AD went back to the locker room after going down. pic.twitter.com/Z3POnG4Qws