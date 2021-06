Λέικερς - Σανς: Ο Ντέιβις τραυματίστηκε ξανά και αποχώρησε στην πρώτη περίοδο! (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις στάθηκε ξανά άτυχος και τραυματίστηκε στα μισά της πρώτης περιόδου του Game 6 των Σανς με τους Λέικερς.

Ήταν αμφίβολος πριν το Game 6 λόγω του τραυματισμού στο πόδι, όμως έσφιξε τα δόντια και έπαιξε κόντρα στους Σανς.

Όμως ο Άντονι Ντέιβις δεν έμεινε για πολύ στο παρκέ κόντρα στο Φοίνιξ. Ο Unibrow έδειξε και πάλι να έχει πρόβλημα στο ίδιο σημείο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στα μέσα της πρώτης περιόδου, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο την απογοήτευση.

Δείτε τη φάση στην οποία τραυματίστηκε ξανά ο ψηλός των λιμνάνθρωπων, με τον Μπούκερ να κάνει φοβερά πράγματα στο ματς.

Anthony Davis walked to the locker room after playing the first five and a half minutes of Game 6. pic.twitter.com/0l4dkqBhRb