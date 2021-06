Το... τερμάτισαν Μάβερικς - Κλίπερς: Τρίτη φορά στην ιστορία ξεκίνημα με πέντε break! (pic)

Για τρίτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ, μια σειρά playoffs ξεκινά με 5 break.

Οι έδρες είναι σαν να μην υπάρχουν στη σειρά των Μάβερικς με τους Κλίπερς.

Η ομάδα του Ντάλας έκανε κι άλλο break στο Game 5 μέσα στο Λος Άντζελες με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς και πλέον βρίσκεται μπροστά με 3-2. Μέχρι στιγμής καμιά ομάδα δεν έχει κρατήσει την έδρα της αφού μετράμε 5 break σε ισάριθμα ματς.

Αυτό το πολύ σπάνιο στατιστικό έχει εμφανιστεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν στην postseason. Αν βγάλουμε έξω τη... φούσκα του Ορλάντο που δεν υπήρχαν έδρες, αυτή είναι η τρίτη φορά στην ιστορία των playoffs, όπου η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τα 5 πρώτα παιχνίδια της σειράς. Η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν μεταξύ Νετς και Σίξερς το 1984, ενώ το 1995 ξεκίνησε με 5 διπλά η σειρά των Σπερς με τους Ρόκετς.

Μένει να δούμε αν θα συνεχιστούν τα break και στο Game 6 και οι Κλίπερς θα μείνουν ζωντανοί ή οι Μάβερικς θα προστατεύσουν επιτέλους την έδρα τους για να πάρουν πρόκριση και εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό.

