Σκέφτεται την παραίτηση ο Ντάνι Έιντζ! (pic)

Ο Ντάνι Έιντζ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης από την προεδρία των Σέλτικς έπειτα από τον αποκλεισμό της Βοστόνης από τους Νετς στον α' γύρο των playoffs.

Οι Μπόστον Σέλτικς ολοκλήρωσαν μια απογοητευτική σεζόν, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με ρεκόρ 36-36 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs μέσω του play-in tournament, εκεί όπου αποκλείστηκαν στον α' γύρο με 4-1 νίκες από τους Νετς στα προημιτελικά.

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο Ντάνι Έιντζ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Σέλτικς όπου βρίσκεται τα τελευταία 18 χρόνια! Ο 62χρονος Έιντζ αναδείχτηκε Παράγοντας της Χρονιάς το 2008, χτίζοντας την ομάδα που έφτασε ως το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το 17ο πρωτάθλημα, πλαισιώνοντας τον Πολ Πιρς με τους Κέβιν Γκαρνέτ και Ρέι Άλεν.

Boston Celtics President of Basketball Operations Danny Ainge is seriously considering his future with the franchise and could make a decision to step down, sources tell ESPN.