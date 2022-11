Η νίκη της Τουρκίας επί του Βελγίου έστειλε τη Λετονία στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Λετονία έφυγε με το «διπλό» από το Ηράκλειο, επικρατώντας της Ελλάδας με 80-60 και ανεβαίνοντας στο 6-1 στο Group I κι εν συνεχεία, η νίκη της Τουρκίας επί του Βελγίου στην Κωνσταντινούπολη έστειλε την ομάδα του Λούκα Μπάνκι στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Οι Λετονοί, λοιπόν εξασφάλισαν και μαθηματικά τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2023 στην Ινδονησία, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Η Λετονία έγινε η 11η ομάδα που προκρίνεται από τις 32 που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά.

Ιαπωνία (συνδιοργανώτρια)

Φιλιππίνες (συνδιοργανώτρια)

Φινλανδία

Ακτή Ελεφαντοστού

Νέα Ζηλανδία

Λίβανος

Καναδάς

Κίνα

Αυστραλία

Γερμανία

Λετονία

LATVIA ARE HEADING TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME IN HISTORY.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/VVlrxr8sCl