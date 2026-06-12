Μπράις Τζόουνς: Ανακοινώθηκε από την Τόφας!

Μπράις Τζόουνς: Ανακοινώθηκε από την Τόφας!

Μπράις Τζόουνς: Ανακοινώθηκε από την Τόφας!

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Η Τόφας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράις Τζόουνς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε με τη φανέλα του Άρη, ο Μπράις Τζόουνς ανακοινώθηκε από την Τόφας.

Η τούρκικη ομάδα έκανε δικό του τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του, σε ευρωπαϊκές και εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Μπράις Τζόουνς σε 18 αγώνες στο Eurocup με τον Άρη, μέτρησε μ.ο 17.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Άρη, αποτέλεσε πολλές φορές σημαντικός παράγοντας για τις νίκες των Θεσσαλονικών, καθώς ήταν από τους πολυτιμότερους στο ρόστερ του Ίγκορ Μίλιτσιτς.

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@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

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