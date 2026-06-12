Άρης: Σπανούλης και Ραζνάτοβιτς μαζί πριν από την παρουσίαση της Δευτέρας

Άρης: Σπανούλης και Ραζνάτοβιτς μαζί πριν από την παρουσίαση της Δευτέρας

Άρης: Σπανούλης και Ραζνάτοβιτς μαζί πριν από την παρουσίαση της Δευτέρας

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Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναμένεται να βρίσκεται στο πλάι του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα (15/06), κατά την παρουσίασή του από τον Άρη.

Την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) η ΚΑΕ Άρης θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της διοίκησης της εταιρίας.

Μάλιστα ο «Kill Bill» δεν θα είναι μόνος του και αναμένεται να έχει στο πλευρό του, τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Ο Σέρβος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφία που φαίνεται με τον Σπανούλη και γράφει από κάτω «Τελική προετοιμασία για τη Δευτέρα».

Οι φίλαθλοι του Άρη ετοιμάζουν υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη όπου αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (14/06).

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@Photo credits: instagram_Miško Ražnatović
     

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