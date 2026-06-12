Ο Αμίν Νούα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός του επόμενου 24ώρου και θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του στον Άρη με τον οποίον έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Το Gazzetta έχει γράψει τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Βάσει συμβολαίου, ο Αμίν Νούα έχει τη δυνατότητα εξόδου από αυτό υπό την προϋπόθεση κάλυψης της ρήτρας (αποκλειστικά και μόνο) από ομάδα της Euroleague. Έως και πριν από τρεις εβδομάδες, αυτό το σενάριο έμοιαζε πιθανό ή τουλάχιστον αυτή η αίσθηση καλλιεργήθηκε μέσα από τα δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου βάσει των οποίων ήταν ξεκάθαρος στόχος της Βιλερμπάν. Για την ακρίβεια, θεωρούσαν δεδομένο ότι η γαλλική ομάδα θα κάλυπτε το ποσό της ρήτρας και θα προχωρούσε στην αγορά των δικαιωμάτων του.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα είναι στάσιμο λόγω και της στάσης του παίκτη απέναντι στην προοπτική επαναπατρισμού του. Βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Βιλερμπάν, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό είναι το βήμα που θέλει να κάνει στην καριέρα του. Δεν έχει καταλήξει δηλαδή στην απόφαση ότι θα είναι ωφέλιμο για τον ίδιο, ίσως, βάσει και του αγωνιστικού ρόλου.

Επιστρέφοντας στη δέσμευσή του με τον Άρη, είναι γνωστό ότι το συμβόλαιο του παίκτη με τους «κίτρινους», του δίνει δυνατότητα εξόδου από αυτό έως τις 5 Ιουλίου με την καταβολή συγκεκριμένου buy out, αποκλειστικά και μόνο από ομάδες της Euroleague. Πλέον όμως το ζήτημα δεν έχει να κάνει με το τί θα αποφασίσει ο ίδιος αλλά και τις προθέσεις του Άρη ο οποίος δείχνει ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αυτές φάνηκαν μετά την κοινοποίηση της συμφωνίας με τον Ι Τζέι Λιντέλ ο οποίος αγωνίζεται στη θέση «4», υπάρχει επίσης και η εκκρεμότητα που σχετίζεται με τον Θανάση Αντετοκούνμπο καθώς οι πιθανότητες επαναπατρισμού του διεθνή φόργουορντ είναι αρκετές.

Το μέλλον αυτής της υπόθεσης θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων δύο-τριών ημερών καθώς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Αμίν Νούα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και μένει να φανεί αν θα προγραμματιστεί μία δια ζώσης επαφή με τους ανθρώπους του Άρη.