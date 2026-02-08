Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο προπονητής της Γαλατάσαραϊ αποβλήθηκε από τους διαιτητές γιατί εισέβαλλε στο παρκέ στην ήττα (79-77) από την Φενέρμπαχτσε.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίθηκαν στην Τουρκία στο μεγάλο ντέρμπι της Φενέρμπαχτσε με την Γαλατάσαραϊ, όπου ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε τη νίκη (79-77) της ομάδας του με καλάθι του Ουέιντ Μπάλντουιν στα 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα!

Ωστόσο, εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο συνάδελφος του Σάρας, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, ο οποίος αποβλήθηκε από τους διαιτητές για τις διαμαρτυρίες του για ορισμένες αποφάσεις τους.

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή έπιασε τη μπάλα στα χέρια του και δεν την έδινε εισβάλλοντας κυριολεκτικά στο παρκέ και αφού έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου για να διαμαρτυρηθεί αποβλήθηκε από τους διαιτητές.

Συνέχισε να γκρινιάζει για τις αποφάσεις των ρέφερι και αφού έριξε την μπάλα προς το μέρος του διαιτητή στη συνέχεια πήγε προς τον πάγκο της Γαλατάσαραϊ οργισμένος και αφού μίλησε στους παίκτες του αποχώρησε.

Η έκρηξη του θύμισε τον παλιό καλό Τζιανμάρκο Ποτσέκο που όλοι έχουν αγαπήσει για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τη μαχητική του διάθεση στα παιχνίδια.

Αυτό το αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης έδωσε τη δυνατότητα στη Φενέρμπαχτσε να ανέβει στο 17-2 και την Γαλατάσαραϊ να υποχωρεί στο 11-8.

🚨 Gianmarco Pozzecco çok sinirlendi, sahaya girdi ve oyundan ihraç edildi 😱😱😱 pic.twitter.com/cBcHHYE7h2

— Euroleague Time (@euroleague_time) February 8, 2026