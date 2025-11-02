Μερσίν - Φενέρμπαχτσε 78-87: Μπροστάρης ο Μπιμπέροβιτς στην κυνική νίκη της ομάδας του Σάρας
Παρότι ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Άντονι Κάουαν Τζούνιορ το πάλεψε με 19 πόντους, η Φενέρμπιαχτσε επικράτησε της Μερσίν εκτός με 87-78, έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί να μην έχει εντάξει πλήρως ακόμα τους NBAers που έφερε το καλοκαίρι, αλλά απέναντι στη Μερσίν είχε τον απόλυτο έλεγχο, ειδικότερα μετά το 3ο δεκάλεπτο.
Η Φενέρμπαχτσε συντήρησε διαφορές στις παρυφές των 10 πόντων, με μπροστάρη τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος με 18 πόντους (4/5 3π.), 7 ριμπάουντ και μία ασίστ έκανε τη διαφορά.
Διψήφιοι οι Ντέβον Χολ (16π.), Μελίχ Μαχμούτογλου (14π.), Αρμάντο Μπακό (11π.), ενώ ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν άγγιξε το double double με 9 πόντους και 11 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-45, 57-65, 78-87
Η Κατάταξη
- Μπεσίκτας 6-0
- Εφές 5-0
- Φενέρμπαχτσε 5-1
- Μπαχτσεσεχίρ 5-1
- Γαλατασαράι 3-3
- Εσενλέρ 3-3
- Τραμπζονσπόρ 3-3
- Τόφας 3-3
- Πέτκιμ Σπορ 3-3
- Μπουγιουκσεχίρ 2-3
- Τουρκ Τέλεκομ 2-4
- Μερσίν 2-4
- Μπούρσασπορ 2-4
- Μερκεζεφέντι 2-4
- Καρσίγιακα 1-5
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 0-6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.