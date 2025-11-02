Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σκόραρε 18 πόντους και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στη νίκη επί της Μερσίν, εκτός έδρας με 87-78,

Παρότι ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Άντονι Κάουαν Τζούνιορ το πάλεψε με 19 πόντους, η Φενέρμπιαχτσε επικράτησε της Μερσίν εκτός με 87-78, έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί να μην έχει εντάξει πλήρως ακόμα τους NBAers που έφερε το καλοκαίρι, αλλά απέναντι στη Μερσίν είχε τον απόλυτο έλεγχο, ειδικότερα μετά το 3ο δεκάλεπτο.

Η Φενέρμπαχτσε συντήρησε διαφορές στις παρυφές των 10 πόντων, με μπροστάρη τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος με 18 πόντους (4/5 3π.), 7 ριμπάουντ και μία ασίστ έκανε τη διαφορά.

Διψήφιοι οι Ντέβον Χολ (16π.), Μελίχ Μαχμούτογλου (14π.), Αρμάντο Μπακό (11π.), ενώ ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν άγγιξε το double double με 9 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-45, 57-65, 78-87

Η Κατάταξη