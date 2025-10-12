Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Καρσίγιακα με 87-73 και επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο στις νίκες.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε την Καρσίγιακα στην τρίτη αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος και λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-81, μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 87-73. Από το πρώτος κιόλας δεκάλεπτο, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε επιβάλει τον πλήρη έλεγχο.

Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρ αναδείχθηκε ο Μελί Μαχμούτογλου με 16 πόντους, στους 15 ακολούθησε ο Μπίτιμ, 14 είχε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και 11 ο Σκοτ Γουίλμπεκιν. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Τσαρλς Μορίς Μάνινγκ με 17 πόντους, 15 είχε ο Μάικλ Μουρ, 13 ο Τζάστιν Άλστον και 12 είχε ο Σάμετ Γκέγικ.

Πλέον η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, εκεί όπου θα υποδεχθεί την Τρίτη (14/10, 20:45) τη Ντουμπάι BC και την Πέμπτη (16/10, 20:45) τη Μπάγερν Μονάχου.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 43-38, 65-50, 87-73

Η βαθμολογία του τούρκικου πρωταθλήματος