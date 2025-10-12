Φενέρμπαχτσε - Καρσίγιακα 87-73: Άνετη επιστροφή στις νίκες
Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε την Καρσίγιακα στην τρίτη αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος και λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-81, μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 87-73. Από το πρώτος κιόλας δεκάλεπτο, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους είχε επιβάλει τον πλήρη έλεγχο.
Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρ αναδείχθηκε ο Μελί Μαχμούτογλου με 16 πόντους, στους 15 ακολούθησε ο Μπίτιμ, 14 είχε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και 11 ο Σκοτ Γουίλμπεκιν. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Τσαρλς Μορίς Μάνινγκ με 17 πόντους, 15 είχε ο Μάικλ Μουρ, 13 ο Τζάστιν Άλστον και 12 είχε ο Σάμετ Γκέγικ.
Πλέον η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, εκεί όπου θα υποδεχθεί την Τρίτη (14/10, 20:45) τη Ντουμπάι BC και την Πέμπτη (16/10, 20:45) τη Μπάγερν Μονάχου.
Τα δεκάλεπτα: 27-15, 43-38, 65-50, 87-73
Η βαθμολογία του τούρκικου πρωταθλήματος
- Αναντολού Εφές 3-0
- Μπεσίκτας 3-0
- Μπαχτσεσεχίρ 3-0
- Τόφας 2-1
- Γαλατάσαραϊ 2-1
- Φενέρμπαχτσε 2-1
- Τραμπζονσπόρ 2-1
- Μερσίν 1-2
- Πέτκιμσπορ 1-2
- Μερκεζεφέντι 1-2
- Καρσίγιακα 1-2
- Μπούρσασπορ 1-2
- Μανίσα 1-1
- Τουρκ Τέλεκομ 0-3
- Μπουγιουκτσεκμέτσε 0-3
- Εροκσπόρ 0-2
