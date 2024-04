Ο Νεμάνια Μπιέλιτσα κρέμασε τη φανέλα του και... άνοιξε το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του καθώς ανέλαβε χρέη τεχνικού διευθυντή στην Μπαχτσεσεχίρ.

Λίγες ημέρες πριν τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Κέμνιτζ όπου θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο, η τουρκική ομάδα όπου προπονητής είναι ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς, προσέλαβε τον Νεμάνια Μπιέλιτσα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή!

Όπως είναι γνωστό η Μπαχτσεσεχίρ «κυνηγάει» διαφορά 12 πόντων στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο «Ulker Sports and Event Hall» της Κωνσταντινούπολης (24/4, 19:00) προκειμένου να καλύψει το -11 (85-74) από τον πρώτο τελικό στη Γερμανία.

Πλέον στο πλευρό της ομάδας και του Ράντονιτς θα βρίσκεται ο Νεμάνια Μπιέλιτσα ο οποίος είχε κατακτήσει το τρόπαιο του ΝΒΑ το 2022 με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ 2015 είχε αναδειχθεί MVP της Euroleague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

🤝 We are happy to announce that for the 2024-2025 season, former EuroLeague MVP and NBA Champion, Nemanja Bjelica has joined us as the Head of Basketball operations.



💪 Welcome to our family and we wish you success in your new position! @NemanjaBjelica



❤️💙… pic.twitter.com/iADi4jHneD