Ο Μπεν ΜάκΛεμορ ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στην ΑΕΚ και σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ομάδα από την Τουρκία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (11/12) έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Μπεν ΜάκΛεμορ έλυσε τη συνεργασία του την ΑΕΚ Betsson, με την ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ να κάνει λόγο για συναινετικό «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα, πάντως, με το Basketnews, ο Αμερικανός πρώην NBAer αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του την Τουρκία αφού βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μανίσασπορ.

9-year NBA veteran Ben McLemore is close to signing with Manisaspor, per sources.