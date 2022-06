«Υπογράφει στην Τόφας ο Πρίφτης»

Ο Δημήτρης Πρίφτης επιστρέφει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό καθώς φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την Τόφας.

Ο Δημήτρης Πρίφτης αποχώρησε τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Απρίλιο, όταν η «πράσινη »ΚΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους (μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Νίκο Παππά) έπειτα από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Πλέον ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό της Τόφας. Όπως αναφέρει το Basket News, ο Πρίφτης είναι κοντά σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της και να κοουτσάρει ξανά στο εξωτερικό μετά από τη θητεία του στην Ούνικς Καζάν (2017-21).

Former Panathinaikos head coach Dimitris Priftis is close to signing with Tofas Bursa, per sources.