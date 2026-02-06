Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να κάνει τρεις ανατροπές σε ισάριθμα ματς της φάσης των 16 του BCL και είναι μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ.

Κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει την ΑΕΚ, ακόμα και αν εκείνη κυνηγά στο σκορ. Γιατί στο BCL η Ένωση έχει δείξει πως οι ανατροπές είναι κάτι παραπάνω από συχνές.

Τελευταίο της... θύμα ήταν η Τόφας, σε ένα ματς που Ένωση πήρε στην παράταση με 93-90. Για να συμβεί αυτό όμως η Βασίλισσα έπρεπε να επιστρέψει από την... κόλαση. Στο 31' η ομάδα του Σάκοτα έχανε με 65-54. Κι όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει στο ματς, να το στείλει στην παράταση και να το πάρει εκεί.

Στην πρώτη αγωνιστική η Καρδίτσα αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για 35-36 λεπτά. Οι Καδριτσιώτες λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ήταν μπροστά με 51-59. Αλλά η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένο στο 4ο δεκάλεπτο. Μάζεψε τη διαφορά γρήγορα και στο τέλος πανηγύρισε το ροζ φύλλο αγώνα.

Κόντρα στην εξαιρετική Άλμπα το έκανε ξανά. Οι Γερμανοί έβαλαν δύσκολα στην Ένωση, αφού προηγήθηκαν με 61-70, 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Αλλά και πάλι η Ένωση έμεινε ψύχραιμη έβγαλε άμυνες, έβαλε μεγάλα σουτ και με εξαιρετικό κοουτσάρισμα Σάκοτα πήρε το θρίλερ.

Πάντως το ματς που χαρακτηρίζει με τον καλύτερο τρόπο την ΑΕΚ των ανατροπών έγινε την περσινή σεζόν. Τότε η Ένωση υποδεχόταν τη Βόννη στη SUNEL Arena και ήθελε νίκη με 20+ πόντους για να είναι πρώτη στον όμιλο και να προκριθεί απευθείας στη φάση των 16. Όχι μόνο τα... κατάφερε και επικράτησε με 96-65, αλλά... τρομοκράτησε την αντίπαλο της με το παιχνίδι της. Το ημίχρονο ήταν 50-19!

Η ΑΕΚ έχει μπολιαστεί με τη σωστή νοοτροπία από τον Σάλε και δεν παρατά κανένα ματς όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες. Refuse to lose και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL, ενώ παλεύει και για την πρωτιά.

Η ομάδα του Σάκοτα έχει μπροστά της την Τρίτη το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα και θέλει το 4-0 στον όμιλο. Αύριο Σάββατο (18:00) υποδέχεται το Μαρούσι στη SUNEL Arena για την Stoiximan GBL.