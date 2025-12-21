Γιονάβα - Ζάλγκιρις 73-118: Πάρτι πριν τη ματσάρα με Παναθηναϊκό
Η Ζάλγκιρις ήταν ασταμάτητη απέναντι στην Γιονάβα και επικράτησε με το επιβλητικό 118-73.
Από την αρχή μέχρι το τέλος η Ζάλγκιρις έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, παίρνοντας με άνεση την εκτός έδρας νίκη, η οποία της έδωσε και την πρόκριση στην φάση των «4» του Κυπέλλου Λιθουανίας.
Έτσι, παρά την απουσία του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, η Ζάλγκιρις δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, μόλις δύο ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR (23/12, 20:00) για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 20, ο Μόουζες Ράιτ πρόσθεσε άλλους 17, ο Ρουμπσταβίτσιους 14, ο Φρανσίσκο 12, ο Λι 11, ο Λο 11 και οι Μπιρούτις - Σλέβα από 10.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-33, 31-58, 50-93, 73-118
