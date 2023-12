Πολύ άνετο απόγευμα για τη Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία επικράτησε με 79-55 της Γουλβς.

Στο πρωτάθλημα της Λιθουανίας, η Ζάλγκιρις υποδέχτηκε τη Γουλβς και οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν εύκολα με 79-55 και τώρα στρέφουν το βλέμμα τους στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Highlights from the big win against Wolves! ✌️ pic.twitter.com/OxEPUNxZZj