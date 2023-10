Ο Άρτουρς Ζάγκαρς θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον πέντε μήνες μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στην πρόσφατη αναμέτρηση της Γουλβς με τη Λιετκαμπέλις.

Ο Άρτους Ζάγκαρς που αγωνίζεται στη Γουλβς ως δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στη Λιετκαμπέλις.

Στην προσπάθεια του για μπάσιμο, ο 23χρονος γκαρντ γλίστρησε και χτύπησε γόνατο με γόνατο με αντίπαλο. Αμέσως άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους, δείχνοντας πως τα πράγματα δεν είναι καλά για εκείνον.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζάγκαρς θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον πέντε μήνες και θα ακολουθήσει την αποθεραπεία του στην Κωνσταντινούπολη.

Latvian wonderboy Arturs Zagars suffers what seems to be a severe knee injury 🙏



