Άτυχος στάθηκε ο Ζάγκαρς στο ματς της Γουλβς με τη Λιετκαμπέλις, αφού τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο γόνατο.

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην αποκάλυψη του Παγκοσμίου, στον Λετονό Άρτουρς Ζάγκαρς. Ο 23χρονος γκαρντ που αγωνίζεται στην Γουλβς ως δανεικός από τη Φενέρ τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στη Λιετκαμπέλις. Στην προσπάθεια του για μπάσιμο, γλύστρησε και χτύπησε γόνατο με γόνατο με αντίπαλο. Αμέσως άρχισε να σφαδάζει από τους πόντους, δείχνοντας πως τα πράγματα δεν είναι καλά για εκείνον.

Δείτε τη φάση που χτύπησε ο Ζάγκαρς

Latvian wonderboy Arturs Zagars suffers what seems to be a severe knee injury 🙏



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/lYj7YzHG9t