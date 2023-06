Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Ρίτας Βίλνιους με 114-99 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών στη Λιθουανία, έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Ζάλγκιρις άνοιξε λογαριασμό στη σειρά των τελικών της LKL με τη Ρίτας Βίλνιους, επικρατώντας με 114-99 στο Κάουνας και έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων έχοντας 21 πόντους με 10/11 βολές, 4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.

Από 'κει και πέρα, ο Τόμας Ντίμσα πρόσθεσε 14 πόντους, ο Εντγκάρας Ουλάνοβας πέτυχε 11 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ ενώ ο Ρόλαντς Σμιτς είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-46, 80-71, 109-93.

Laurynas Birutis' slam from all the angles! ▶️ pic.twitter.com/c78fCD8Yo3