Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 71-78: Επικράτησε στην παράταση πριν το ΟΑΚΑ

Χρειάστηκε έξτρα πεντάλεπτο αλλά τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Γιουβέντους η Ζάλγκιρις με 71-78 για το λιθουανικό πρωτάθλημα που παραμένει πρώτη στην κατάταξη με 13-1.

Η Ζάλγκιρις αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γιουβέντους με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο με 66-66 στην κανονική του διάρκεια μετά το εύστοχο σουτ του Ουλανόβας και να χρειάζεται την παράταση για να κριθεί. Το τελικό σκορ στο 71-78 ανέδειξε νικητές τους παίκτες του Ζντοβτς, οι οποίοι προετοιμάζονται πλέον για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την Euroleague(30/12).

Edgaras Ulanovas sends the game to overtime in Utena! pic.twitter.com/J5Pszpj52l