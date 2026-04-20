Ο Δημήτρης Αγραβάνης συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, αφού μετά τη Hefei θα αγωνίζεται στους Ningbo Rockets.

Δεν το... κουνάει από Κίνα ο Έλληνας ψηλός. Ο Δημήτρης Αγραβάνης δεν θα αγωνίζεται πλέον για λογαριασμό της Hefei, όμως θα παίζει στους Ningbo Rockets.

Θα έχει προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο και συμπαίκτες τους Τάκο Φολ και Κένιον Μάρτιν τζούνιορ που έχουν παίξει στο παρελθόν στο ΝΒΑ.

Oι Ningbo Rockets αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Κίνας. Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Αγραβάνης «έγραψε» ρεκόρ καριέρας με 44 πόντους στο κινεζικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, που όμως δεν συνοδεύτηκε από νίκη για τη Χεφέι.

Στο παρελθόν έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των Αμαρουσίου, Πανιωνίου, Ολυμπιακού, Προμηθέα, Νάπολι, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μπρεογάν, ΑΕΚ, Χεφέι, Νεπτούνας, Τινταστόλ. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα Κύπελλο Ελλάδος.