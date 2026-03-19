Ο Δημήτρης Αγραβάνης «έγραψε» ρεκόρ καριέρας με 44 πόντους στο κινεζικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, που όμως δεν συνοδεύτηκε από νίκη για τη Χεφέι.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο κινεζικό πρωτάθλημα, κάτι που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά με την εμφάνισή του.

Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε την κορυφαία βραδιά της καριέρας του, φτάνοντας τους 44 πόντους και ανεβάζοντας τον προσωπικό του πήχη. Παράλληλα, πρόσθεσε 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας γεμάτη παρουσία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Ωστόσο, η μεγάλη του εμφάνιση δεν συνοδεύτηκε από νίκη, καθώς η Χεφέι ηττήθηκε με 111-108 από τη Γιανασούκε, παραμένοντας πάντως στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.