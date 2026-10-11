Η Ρέτζιο Εμίλια επικράτησε εντός έδρας της Ντερτόνα με και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του ιταλικού πρωταθλήματος, με τη Ρέτζιο Εμίλια να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, υποδέχθηκε την Ντερτόνα, την προσεχή αντίπαλο του Άρη στο EuroCup και πήρε τη νίκη με για την τρίτη αγωνιστική.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Λορέντζο Ουγκλιέτι (8 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Ρικάρντο Βισκόντι (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος) για τη Ρέτζιο Εμίλια.

Για την προσεχή αντίπαλο του Άρη, την Ντερτόνα, ξεχώρισε ο Τζιορντάνο Μπορτολάνι με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 47-48, 69-67, 93-86

Reggio Emilia Allenatore: Priftis Dimitris Giocatore Pun Min 2P 3P FT Rimbalzi ASS Valutazione Jaylen Barford 21 30 6/11 (54.5%) 3/9 (33.3%) 0/0 (0.0%) 3 2 12 Rob Edwards 3 11 0/3 (0.0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 2 1 -1 JT Thor 2 19 1/1 (100.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 3 2 16 Riccardo Rossato 0 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 Riccardo Visconti 24 25 4/5 (80.0%) 3/6 (50.0%) 7/7 (100.0%) 7 2 30 Luca Manfredotti 0 4 0/0 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 -2 Lorenzo Uglietti 10 28 2/3 (66.7%) 1/1 (100.0%) 3/4 (75.0%) 8 7 26 Luca Severini 4 21 0/1 (0.0%) 0/4 (0.0%) 4/4 (100.0%) 4 5 10 Elhadji Fainke 0 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 Jaime Echenique 17 19 7/8 (87.5%) 0/0 (0.0%) 3/5 (0.0%) 3 1 23 Derek Ogbeide 9 21 3/5 (60.0%) 0/0 (0.0%) 3/5 (0.0%) 4 1 14 Speedy Smith 3 22 0/1 (0.0%) 0/3 (0.0%) 3/5 (60.0%) 3 6 7 TOTALI 93 200 23/38 (60.5%) 8/29 (27.6%) 23/30 (76.7%) 39 24 123