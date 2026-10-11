Ρέτζιο Εμίλια - Ντερτόνα 93-86: Ήττα πριν τον Άρη

Ρέτζιο Εμίλια - Ντερτόνα 93-86: Ήττα πριν τον Άρη

Ρέτζιο Εμίλια - Ντερτόνα 93-86: Ήττα πριν τον Άρη

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Η Ρέτζιο Εμίλια επικράτησε εντός έδρας της Ντερτόνα με και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του ιταλικού πρωταθλήματος, με τη Ρέτζιο Εμίλια να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, υποδέχθηκε την Ντερτόνα, την προσεχή αντίπαλο του Άρη στο EuroCup και πήρε τη νίκη με για την τρίτη αγωνιστική.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Λορέντζο Ουγκλιέτι (8 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Ρικάρντο Βισκόντι (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος) για τη Ρέτζιο Εμίλια.

Για την προσεχή αντίπαλο του Άρη, την Ντερτόνα, ξεχώρισε ο Τζιορντάνο Μπορτολάνι με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 47-48, 69-67, 93-86

 

Reggio Emilia

Allenatore: Priftis Dimitris
GiocatorePunMin2P3PFTRimbalziASSValutazione
Jaylen Barford21306/11 (54.5%)3/9 (33.3%)0/0 (0.0%)3212
Rob Edwards3110/3 (0.0%)1/3 (33.3%)0/0 (0.0%)21-1
JT Thor2191/1 (100.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)3216
Riccardo Rossato000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
Riccardo Visconti24254/5 (80.0%)3/6 (50.0%)7/7 (100.0%)7230
Luca Manfredotti040/0 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)00-2
Lorenzo Uglietti10282/3 (66.7%)1/1 (100.0%)3/4 (75.0%)8726
Luca Severini4210/1 (0.0%)0/4 (0.0%)4/4 (100.0%)4510
Elhadji Fainke000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
Jaime Echenique17197/8 (87.5%)0/0 (0.0%)3/5 (0.0%)3123
Derek Ogbeide9213/5 (60.0%)0/0 (0.0%)3/5 (0.0%)4114
Speedy Smith3220/1 (0.0%)0/3 (0.0%)3/5 (60.0%)367
TOTALI9320023/38 (60.5%)8/29 (27.6%)23/30 (76.7%)3924123

Bertram Derthona Tortona

Allenatore: Fioretti Mario
GiocatorePunMin2P3PFTRimbalziASSValutazione
Paul Eboua000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
Prentiss Hubb13273/6 (50.0%)2/6 (33.3%)1/2 (50.0%)336
Justin Gorham9303/7 (42.9%)0/1 (0.0%)3/3 (100.0%)6111
Andrea Pecchia0120/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)302
Amar Alibegovic11244/9 (44.4%)1/5 (20.0%)0/3 (0.0%)400
Edoardo Di Meo000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)000
Giordano Bortolani17172/5 (40.0%)3/4 (75.0%)4/4 (100.0%)3014
Dominik Olejniczak6233/4 (75.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)715
Dante Maddox16252/4 (50.0%)2/4 (50.0%)6/7 (85.7%)4221
Giulio Gazzotti040/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)202
Karim Jallow7231/2 (50.0%)1/3 (33.3%)2/2 (100.0%)428
Aljami Durham7152/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/1 (0.0%)317
TOTALI8620020/40 (50.0%)10/25 (40.0%)16/22 (72.7%)411077
@Photo credits: Pallacanestro Reggiana
     

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