Ρέτζιο Εμίλια - Ντερτόνα 93-86: Ήττα πριν τον Άρη
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του ιταλικού πρωταθλήματος, με τη Ρέτζιο Εμίλια να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, υποδέχθηκε την Ντερτόνα, την προσεχή αντίπαλο του Άρη στο EuroCup και πήρε τη νίκη με για την τρίτη αγωνιστική.
Εξαιρετική εμφάνιση από τους Λορέντζο Ουγκλιέτι (8 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Ρικάρντο Βισκόντι (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος) για τη Ρέτζιο Εμίλια.
Για την προσεχή αντίπαλο του Άρη, την Ντερτόνα, ξεχώρισε ο Τζιορντάνο Μπορτολάνι με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 47-48, 69-67, 93-86
Reggio Emilia
|Giocatore
|Pun
|Min
|2P
|3P
|FT
|Rimbalzi
|ASS
|Valutazione
|Jaylen Barford
|21
|30
|6/11 (54.5%)
|3/9 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|3
|2
|12
|Rob Edwards
|3
|11
|0/3 (0.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|2
|1
|-1
|JT Thor
|2
|19
|1/1 (100.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|3
|2
|16
|Riccardo Rossato
|0
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|Riccardo Visconti
|24
|25
|4/5 (80.0%)
|3/6 (50.0%)
|7/7 (100.0%)
|7
|2
|30
|Luca Manfredotti
|0
|4
|0/0 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|-2
|Lorenzo Uglietti
|10
|28
|2/3 (66.7%)
|1/1 (100.0%)
|3/4 (75.0%)
|8
|7
|26
|Luca Severini
|4
|21
|0/1 (0.0%)
|0/4 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|4
|5
|10
|Elhadji Fainke
|0
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|Jaime Echenique
|17
|19
|7/8 (87.5%)
|0/0 (0.0%)
|3/5 (0.0%)
|3
|1
|23
|Derek Ogbeide
|9
|21
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0.0%)
|3/5 (0.0%)
|4
|1
|14
|Speedy Smith
|3
|22
|0/1 (0.0%)
|0/3 (0.0%)
|3/5 (60.0%)
|3
|6
|7
|TOTALI
|93
|200
|23/38 (60.5%)
|8/29 (27.6%)
|23/30 (76.7%)
|39
|24
|123
Bertram Derthona Tortona
|Giocatore
|Pun
|Min
|2P
|3P
|FT
|Rimbalzi
|ASS
|Valutazione
|Paul Eboua
|0
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|Prentiss Hubb
|13
|27
|3/6 (50.0%)
|2/6 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|3
|3
|6
|Justin Gorham
|9
|30
|3/7 (42.9%)
|0/1 (0.0%)
|3/3 (100.0%)
|6
|1
|11
|Andrea Pecchia
|0
|12
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|3
|0
|2
|Amar Alibegovic
|11
|24
|4/9 (44.4%)
|1/5 (20.0%)
|0/3 (0.0%)
|4
|0
|0
|Edoardo Di Meo
|0
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|Giordano Bortolani
|17
|17
|2/5 (40.0%)
|3/4 (75.0%)
|4/4 (100.0%)
|3
|0
|14
|Dominik Olejniczak
|6
|23
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|7
|1
|5
|Dante Maddox
|16
|25
|2/4 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|6/7 (85.7%)
|4
|2
|21
|Giulio Gazzotti
|0
|4
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|2
|Karim Jallow
|7
|23
|1/2 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|2/2 (100.0%)
|4
|2
|8
|Aljami Durham
|7
|15
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|3
|1
|7
|TOTALI
|86
|200
|20/40 (50.0%)
|10/25 (40.0%)
|16/22 (72.7%)
|41
|10
|77
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