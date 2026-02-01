Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο 85-87: Τη σόκαρε ο Καντσελιέρι
Μεγάλη έκπληξη από την Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι που απέδρασε με το «διπλό» (87-85) από τη Μπολόνια και το άντρο της Βίρτους, για την 18η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πλέον έχει ρεκόρ 14-4 και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Τρέντο έχει ρεκόρ 9-9 και είναι στην 7η θέση της κατάταξης.
Η Βίρτους είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (44-42). Στο τρίτο 10λεπτο διεύρυνε τη διαφορά φτάνοντας στο +9 (72-63 στο 30’), αλλά οι λύσεις από τους Κάρσεν Έντουαρντς, Άλστον και Νιάνγκ δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα.
Η Τρέντο αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» και επέστρεψε στο τέταρτο 10λεπτο τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 13-24 με τους Καλίφ Μπάτλ και Τζόρνταν Μπαγιέχε που τελείωσαν τον αγώνα με 17 πόντους έκαστος, σοκάροντας τη Βίρτους.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς τώρα θα στρέψει την προσοχή της στη διπλή αγωνιστική της Euroleague, όπου υποδέχεται την Τετάρτη (4/2, 21:30) τη Βιλερμπάν και την Παρασκευή (6/2, 21:15) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-20, 44-42, 72-63, 85-87.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα, Έντουαρντς 23 (5/9 τριπ.), Νιάγκ 15, Άλστον 17 (3/6 τριπ.), Χάκετ 2, Μόργκαν 8 (2/3 τριπ.), Ντιαρά 10, Τζάλοου 3, Ντιούφ, Ακέλε 7 (1/1 τριπ.).
ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στιούαρτ 7, Τζόουνς 3 (1/2 τριπ.), Γιογκέλα 14 (2/5 τριπ.), Μαουγκμπέ 7, Όλντριτζ 8 (1/4 τριπ.), Γιακιμόβσκι 12 (2/4 τριπ.), Μπαγιέχε 17, Χασάν 2, Μπάτλ 17 (3/8 τριπ.).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.