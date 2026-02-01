Η Τρέντο επικράτησε (87-85) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 18η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Μεγάλη έκπληξη από την Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι που απέδρασε με το «διπλό» (87-85) από τη Μπολόνια και το άντρο της Βίρτους, για την 18η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πλέον έχει ρεκόρ 14-4 και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Τρέντο έχει ρεκόρ 9-9 και είναι στην 7η θέση της κατάταξης.

Η Βίρτους είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (44-42). Στο τρίτο 10λεπτο διεύρυνε τη διαφορά φτάνοντας στο +9 (72-63 στο 30’), αλλά οι λύσεις από τους Κάρσεν Έντουαρντς, Άλστον και Νιάνγκ δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα.

Η Τρέντο αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» και επέστρεψε στο τέταρτο 10λεπτο τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 13-24 με τους Καλίφ Μπάτλ και Τζόρνταν Μπαγιέχε που τελείωσαν τον αγώνα με 17 πόντους έκαστος, σοκάροντας τη Βίρτους.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς τώρα θα στρέψει την προσοχή της στη διπλή αγωνιστική της Euroleague, όπου υποδέχεται την Τετάρτη (4/2, 21:30) τη Βιλερμπάν και την Παρασκευή (6/2, 21:15) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-20, 44-42, 72-63, 85-87.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα, Έντουαρντς 23 (5/9 τριπ.), Νιάγκ 15, Άλστον 17 (3/6 τριπ.), Χάκετ 2, Μόργκαν 8 (2/3 τριπ.), Ντιαρά 10, Τζάλοου 3, Ντιούφ, Ακέλε 7 (1/1 τριπ.).

ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στιούαρτ 7, Τζόουνς 3 (1/2 τριπ.), Γιογκέλα 14 (2/5 τριπ.), Μαουγκμπέ 7, Όλντριτζ 8 (1/4 τριπ.), Γιακιμόβσκι 12 (2/4 τριπ.), Μπαγιέχε 17, Χασάν 2, Μπάτλ 17 (3/8 τριπ.).

