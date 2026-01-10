Η Τράπανιέμεινε ξανά με μόνο έναν παίκτη στο παρκέ και το παιχνίδι της με αντίπαλο την Τρέντο ολοκληρώθηκε στο 4' με σκορ 11-26.

Η κατρακύλα της Τράπανι δεν έχει τελειωμό.

Μετά την αναμέτρηση με την Χάποελ Χολόν για τα Play-In του BCL, όπου το ματς έληξε στο 7' με το σκορ στο 38-5, καθώς η Τράπανι, η οποία κατέβηκε με πέντε παίκτες, έμεινε με μόλις έναν, είχαμε ακόμη ένα μπασκετικό φιάσκο, αυτή τη φορά στο ιταλική πρωτάθλημα.

Η Τράπανι υποδέχθηκε την Τρέντο για το ιταλικό πρωτάθλημα και το παιχνίδι έληξε μετά από 4:11, καθώς η γηπεδούχος ομάδα έμεινε με μόλις έναν παίκτη και πάρκέ.

Στο παιχνίδι η Τραπάνι είχε παραταχθεί με τους Ροσάτο, Πουλιάτι, Σανόγκο και τέσσερις παίκτες από την ομάδα νέων, τους Τζιακαλόνε, Μαρτινέλι, Πάτι και Αλμπίρτι.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα οι Σανόγκο, Πουλιάτι και Ροσάτο αποχώρησαν για τα αποδυτήρια.

Trapani Shark, Sanogo e Pugliatti lasciano il campo dopo pochi secondi, mentre iniziano i falli sistematici in fase difensiva. pic.twitter.com/6zVz05yRsp — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τράπανι να μείνει με τέσσερις αθλητές (από την ομάδα νέων) στο παρκέ, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν συνεχόμενα φάουλ, προκειμένου να αποβληθούν.

Τελικά, η Τράπανι έμεινε με μόνο έναν παίκτη στο παρκέ και το ματς τελείωσε στο 4' με το σκορ στο 11-26.