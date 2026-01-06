Τραγκή ήταν η εικόνα της Τραπάνι στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Χολόν, καθώς η ιταλική ομάδας παρατάχθηκε με μόλις πέντε παίκτες στην αναμέτρηση, όπου τελείωσε πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Η Τραπάνι φιλοξενήθηκε από τη Χάποελ Χολόν (06/01, 18:45), για το πρώτο ματς προς τη φάση των «16» του Basketball Champion League.

Ωστόσο, ο ιταλικός σύλλογος παρατάχθηκε μόλις με πέντε παίκτες στην αναμέτρηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξη πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Σικελοί, έμεναν με έναν μόνο παίκτη. Οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο. Στη συνέχεια, ο Πάτι δέχτηκε το πέμπτο του φάουλ. Το σκορ έγραφε 38-5 και το παιχνίδι κάπου εκεί τελιώσε.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι παίκτες της ομάδας που δεν έιχαν ξανα αγωνιστεί με το ανδρικό τμήμα, τοποθέτησαν ταινία στις φανέλες τους, προκειμένου να κρύψουν τα ονόματα που δεν άνηκαν σε εκείνους.

Από δω και πέρα, αναμένεται ποινή στην Τραπάνι, καθώς σύμφωνα με κανονισμό του BCL, η μη παρουσία τουλάχιστον 10 παικτών στον αγώνα, επιφέρει οικονομικό πρόστιμο.

Θυμίζουμε, πως ο ιταλικός σύλλογος προέρχεται από ήττα στα χαρτιά από τη Βίρτους με (20-0), την ώρα που βρίσκεται στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 10 νίκες και τέσσερις ήττες.