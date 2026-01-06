Τραπάνι: Με πεντάδα κόντρα στη Χάποελ Χολόν
Η Τραπάνι φιλοξενήθηκε από τη Χάποελ Χολόν (06/01, 18:45), για το πρώτο ματς προς τη φάση των «16» του Basketball Champion League.
Ωστόσο, ο ιταλικός σύλλογος παρατάχθηκε μόλις με πέντε παίκτες στην αναμέτρηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξη πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Σικελοί, έμεναν με έναν μόνο παίκτη. Οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο. Στη συνέχεια, ο Πάτι δέχτηκε το πέμπτο του φάουλ. Το σκορ έγραφε 38-5 και το παιχνίδι κάπου εκεί τελιώσε.
- Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης η Τραπάνι: Μόλις έξι παίκτες διαθέσιμοι για το ματς κόντρα στη Χάποελ Χολόν
- Απίστευτο: Η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία έχει ρεκόρ 10-1, οι παίκτες είναι απλήρωτοι και χρέη προπονητή εκτελεί ο αρχηγός που παίζει 24'!
Αξίζει να σημειωθεί, πως οι παίκτες της ομάδας που δεν έιχαν ξανα αγωνιστεί με το ανδρικό τμήμα, τοποθέτησαν ταινία στις φανέλες τους, προκειμένου να κρύψουν τα ονόματα που δεν άνηκαν σε εκείνους.
Από δω και πέρα, αναμένεται ποινή στην Τραπάνι, καθώς σύμφωνα με κανονισμό του BCL, η μη παρουσία τουλάχιστον 10 παικτών στον αγώνα, επιφέρει οικονομικό πρόστιμο.
Θυμίζουμε, πως ο ιταλικός σύλλογος προέρχεται από ήττα στα χαρτιά από τη Βίρτους με (20-0), την ώρα που βρίσκεται στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 10 νίκες και τέσσερις ήττες.
Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.