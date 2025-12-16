Η Τράπανι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία με ρεκόρ 10-1, όμως δεν έχει προπονητή, οι παίκτες είναι απλήρωτοι και τον ρόλο του προπονητή αναλαμβάνει ο αρχηγός ενώ αγωνίζεται!

Η ιταλική Τράπανι παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με ρεκόρ 10 νίκες και μία ήττα μόνο στο πρωτάθλημα αποτελώντας μία εκ των κορυφαίων ομάδων στη λίγκα, ζει υπό ένα καθεστώς οικονομικών και αγωνιστικών κυρώσεων που άλλη ομάδα στη θέση της θα είχε οδηγηθεί σε... κατρακύλα.

Η κατάσταση για την σικελική ομάδα είναι σχεδόν... σουρεαλιστική. Ο προπονητής αγνοείται, με απαγόρευση δηλώσεων παικτών και ποινή πέντε βαθμών στον βαθμολογικό πίνακα, η Τράπανι συνεχίζει όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να κερδίζει. Παράλληλά στο Basketball Champions League έχει ρεκόρ 3-2 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από την Τενερίφη.

Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, η ομάδα επικράτησε με 91-73 της Ούντινε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε προπονητή στον πάγκο. Ο Κροάτης Γιάσμιν Ρέπεσα είχε παραιτηθεί λόγω απλήρωτων δεδουλευμένων και εσωτερικών εντάσεων, ενώ ο αντικαταστάτης του, Άλεξ Λατίνι, δεν μπορούσε να αναλάβει γιατί είναι καταγεγραμμένος ως βοηθός προπονητή και η ομάδα τιμωρήθηκε με απαγόρευση αλλαγών στο ροστέρ. Την λύση έδωσε ο αρχηγός Τζον Πετρουτσέλι, ο οποίος ανέλαβε χρέη προπονητή της ομάδας ενώ αγωνιζόταν κανονικά. Μάλιστα στο συγκεκριμένο ματς πάτησε παρκέ για 24 λεπτά με απολογισμό 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

In questa foto ci sono i giocatori di Trapani che poco fa hanno battuto Udine 91-73.

Nella foto non c'è l'allenatore.

Non c'è neanche il vice-allenatore.

Non ci sono nemmeno gli assistenti.

Quelli senza canotta sono il fisioterapista e il team manager.

Piegato in avanti, sulla… pic.twitter.com/MJK8gZCzR0 — La Giornata Tipo (@parallelecinico) December 14, 2025

Σύμφωνα με τον κανονισμό, σε περίπτωση απουσίας του προπονητή, ο αρχηγός (Πετρουτσέλι) είναι ο μόνος που μπορεί να εμφανιστεί στο φύλλο αγώνα ως προπονητής: ακριβώς όπως και στις μικρές κατηγορίες.

Κι όλα αυτά ενώ η ομάδα είχε ήδη χάσει τους καλύτερους παίκτες της, τον Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς και τον Τίμι Άλεν που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Στον τελευταίο αγώνα, δεν μπόρεσαν καν να συμπληρώσουν 12 παίκτες, όπως απαιτεί η λίγκα, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί πρόστιμο 50.000 ευρώ, προστιθέμενο σε προηγούμενες ποινές που απειλούν τη θέση τους στο πρωτάθλημα κι αυτό μάλιστα έγινε εξαιτίας της μεταγραφής στον Δικέφαλο.

Παρά τις δυσκολίες, η Τράπανι έχει το καλύτερο ρεκόρ της λίγκας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση, λόγω κυρώσεων της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς τον Μάιο της αφαιρέθηκαν τέσσερις βαθμοί για φορολογικές παρατυπίες και τον Νοέμβριο ακόμα ένας, για μη καταβολή δόσης του συμφωνημένου πλάνου πληρωμών. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, ο ιδιοκτήτης Βαλέριο Αντονίνι δεν κρύβει την οργή του κατά της Ομοσπονδίας και των τοπικών αρχών με πολλούς φιλάθλους να στέκονται στο πλευρό του μιας και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα πίσω στην πρώτη κατηγορία το 2014.

Ωστόσο, με τις φήμες πώλησης να καραδοκούν, οι εμφανίσεις στο παρκέ συνεχίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποφεύγοντας να αντικατοπτρίσουν τι συμβαίνει παρασκηνιακά.