Στην Ιταλία η αστυνομία ξεκινά αναλυτική έρευνα για την ενέδρα που έστησαν οπαδοί της Ριέτι σε αυτούς της Πιστόια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

Η μπασκετική και όχι μόνο κοινωνία της Ιταλίας είναι σοκαρισμένη μετά την ενέδρα θανάτου που έστησαν οπαδοί της Ριέτι σε αυτούς της Πιστόια, με την τοπική αστυνομία να ετοιμάζει αναλυτική έρευνα για να εξακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Ιταλία, το πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια δέχθηκε επίθεση με πέτρες, με τον έναν εκ των οδηγών να τραυματίζεται και να χάνει την ζωή του.

Η Αστυνομία ξεκινά ενδελεχή έρευνα για το συμβάν, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι, την ώρα που η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την επίθεση «παράλογη» και ζήτησε άμεση διερεύνηση.