Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Μπρέσια στον τελικό του Super Cup Ιταλίας με 90-76 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Το 6ο Super Cup στην ιστορία της πανηγυρίζει η Αρμάνι Μιλάνο καθώς έκανε την διαφορά στο 2ο ημίχρονο και έφτασε στην τελική επικράτηση.

Ο Τζος Νίμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ για λογαριασμό των νικητών έχοντας 18 πόντους (7/9 δίποντα, 2/2 βολές) και 7 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του άλλοτε συμπαίκτη του και στην Μακάμπι και μέχρι πρότινος παίκτη του Παναθηναϊκού, Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος είχε 8 πόντους (0/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές) και 11 ασίστ.

Ο Κούίν Έλις πρόσθεσε 12 πόντους για την Αρμάνι ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Λεντέι (11π., 5ριμπ.), Ρίτσι (11π.) και Σιλντς (10π.)

Για τους ηττημένους της Μπρέσια οι Μάσινγμπεργκ και Μπαρνέλ είχαν από 14 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 44-47, 55-69, 76-90.