Πολονάρα: Τον πίστεψε ξανά η Σάσαρι για το comeback στα παρκέ
Η Ντίναμο Σάσαρι ανακοίνωσε με χαρά την επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή του Ακίλε Πολόναρα, ο οποίος μετά από έξι σεζόν σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Μπασκόνια, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Βίρτους Μπολόνια επιστρέφει στη Σαρδηνία για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.
Η επιστροφή του Πολόναρα επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση που τον συνδέει με τον σύλλογο, βασισμένη σε αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη για την ομάδα που τον στήριξε και πριν από έξι χρόνια αλλά και τώρα που η υγεία του δοκιμάζεται δυστυχώς για ακόμα μία φορά, καθώς παλεύει με τη λευχαιμία.
Ancora lui. Ancora Gigante. Achille Polonara è tornato a casa
🤍💙
Leggi la news: https://t.co/zwJQToxhTL#lacasadeigiganti #casemusprusdeunugiogu #dinamosassari #sardegna pic.twitter.com/IrgAewiamm— Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) August 22, 2025
Η επιστροφή του φέρνει στο μυαλό τις δύο πρώτες σεζόν του στη Σαρδηνία, από το 2017 έως το 2019, όταν οδήγησε τη Ντίναμο στην κατάκτηση της FIBA Europe Cup και πλησίασε πολύ τον τίτλο του πρωταθλήματος, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στους φιλάθλους.
Οι δηλώσεις του Πολονάρα: «Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω “σπίτι”! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.