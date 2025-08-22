Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ακίλε Πολονάρα τώρα που δίνει σοβαρή μάχη με την υγεία του, ώστε όταν αναρρώσει να επιστρέψει στα παρκέ.

Η Ντίναμο Σάσαρι ανακοίνωσε με χαρά την επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή του Ακίλε Πολόναρα, ο οποίος μετά από έξι σεζόν σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Μπασκόνια, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Βίρτους Μπολόνια επιστρέφει στη Σαρδηνία για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.

Η επιστροφή του Πολόναρα επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση που τον συνδέει με τον σύλλογο, βασισμένη σε αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη για την ομάδα που τον στήριξε και πριν από έξι χρόνια αλλά και τώρα που η υγεία του δοκιμάζεται δυστυχώς για ακόμα μία φορά, καθώς παλεύει με τη λευχαιμία.

Η επιστροφή του φέρνει στο μυαλό τις δύο πρώτες σεζόν του στη Σαρδηνία, από το 2017 έως το 2019, όταν οδήγησε τη Ντίναμο στην κατάκτηση της FIBA Europe Cup και πλησίασε πολύ τον τίτλο του πρωταθλήματος, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στους φιλάθλους.

Οι δηλώσεις του Πολονάρα: «Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω “σπίτι”! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές!»