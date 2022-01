Νάχμπαρ για Τεόντοσιτς: «Πόσοι ακόμη παίκτες χρειάζεται να τραυματιστούν για να αφαιρεθούν τα αυτοκόλλητα;»

O Μπόστιαν Νάχμπαρ, πρόεδρος της Ένωσης Παικτών στάθηκε στον τραυματισμό του Μίλος Τεόντοσιτς και τα αυτοκόλλητα στο παρκέ που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους αθλητές.

Ακόμα ένας παίκτης τους τελευταίους μήνες τραυματίστηκε από τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν στο παρκέ. Αυτή τη φορά άτυχος στάθηκε ο Μίλος Τεόντοσιτς που αποχώρησε υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με την Ρέτζιο Εμίλια, έχοντας τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.

Ένα δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Mozzart Sport ανέφερε πως τουλάχιστον ο τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός.

Θέση για το περιστατικό πήρε ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Μπόστιαν Νάχμπαρ που μίλησε για τον Σέρβο και τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν στα παρκέ.

«Πόσοι ακόμη παίκτες χρειάζεται να τραυματιστούν για να αφαιρεθούν όλα τα αυτοκόλλητα από τα επαγγελματικά γήπεδα μπάσκετ; Ναι, υπάρχει μια οικονομική πτυχή πίσω από τις διαφημίσεις, αλλά προτεραιότητα είναι να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι διαφήμισης για να προφυλαχθεί η υγεία των παικτών», έγραψε ο Σλοβένος.

