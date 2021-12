Στο 35% η πληρότητα των γηπέδων μπάσκετ στην Ιταλία με 98.000 κρούσματα

Τα κρούσματα Covid-19 στη γειτονική Ιταλία έφτασαν την Τετάρτη 29/12 τα 98.000 και η κυβέρνηση θα περιορίσει την πληρότητα των κλειστών γηπέδων στο 35%.

Η Ιταλία κατέγραψε χθες 98.020 κρούσματα κορονοϊού ενώ 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, η ιταλική κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να μειώσει σημαντικά την πληρότητα στα κλειστά γήπεδα ώστε να περιορίσει τη διασπορά της νόσου Covid-19.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η πληρότητα θα περιοριστεί στο 35% σε ό,τι αφορά τα κλειστά γυμναστήρια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα γήπεδα ποδοσφαίρου είναι 50%. Επί παραδείγματι, το Mediolanum Forum όπου αγωνίζεται η Αρμάνι Μιλάνο του Ντίνου Μήτογλου είναι χωρητικότητας 12.700 θεατών. Με τα νέα μέτρα αναμένονται μάξιμουμ 4.445 οπαδοί στις εξέδρες.



Italian Government has decided to cut to 35% the capacity of the arenas after covid infections almost touched 100k cases today, La Gazzetta dello Sport reported.

In the football arenas the capacity will be 50% now