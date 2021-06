Βίρτους: Ανέλαβε τα ηνία ο Σκαριόλο (pic)

O Σέρτζιο Σκαριόλο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια.

Η Βίρτους ολοκλήρωσε μια ονειρική χρονιά, η οποία την βρήκε στην κορυφή της Ιταλιάς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος (σκούπα κόντρα στην Αρμάνι). Πλέον βάζει πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρτζιο Σκαριόλο που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας και θα τους οδηγήσει στην επόμενη μέρα.

Ο Σκαριόλο που έχει κάνει σπουδαία δουλειά στην Εθνική Ισπανίας με συνεχόμενες επιτυχίες και πολλά μετάλλια σε Παγκόσμια, Eurobasket και Ολυμπιακούς Αγώνες, τις τελευταίες σεζόν βρισκόταν στο πλάι του Νικς Νερς στους Τορόντο Ράπτορς, εκεί όπου πανηγύρισε και το πρωτάθλημα του 2019 στο ΝΒΑ.

@sergioscariolo is the new head coach of Virtus Segafredo Bologna ! ⚪️⚫️💫



Welcome coach! #blackisback pic.twitter.com/V3q2oNtYPt