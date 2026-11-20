Ο προπονητής της Νες Ζιόνα, Πολ ΚορΣάρο, εξαπέλυσε επίθεση στον διαιτητή Αμίτ Μπλεκ μετά την ήττα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, κάνοντας αναφορά στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Ελλάδα μετά τις ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του Πολ ΚορΣάρο, με τον προπονητή της Νες Ζιόνα να αφήνει ευθείες αιχμές για τον διαιτητή Αμίτ Μπλεκ, συνδέοντας την κριτική του με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων που είχε απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ.

Η Νες Ζιόνα γνώρισε την ήττα με 90-80 από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ωστόσο όσα ακολούθησαν τη λήξη της αναμέτρησης είχαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο ΚορΣάρο δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις διαιτητικές αποφάσεις, στρέφοντας τα βέλη του κυρίως προς τον έμπειρο ρέφερι Αμίτ Μπλεκ.

«Ξέρω ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα (σ.σ. υπόθεση χειραγώγησης αγώνων), πρέπει να διερευνηθεί. Είναι αλαζόνας, κακός διαιτητής. Αυτό που συνέβη ήταν φρικτό και χωρίς σεβασμό. Έβγαλε τα προσωπικά του νεύρα πάνω μας. Παίξαμε έναν αγώνα πέντε εναντίον οκτώ, αλλά έπρεπε κι εμείς να παίξουμε καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας για την υπόθεση του Basketgate στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, ο τεχνικός της Νες Ζιόνα είχε εκφράσει παράπονα για δύο φάσεις στις οποίες, όπως υποστήριξε, δεν καταλογίστηκαν παραβάσεις, ενώ στάθηκε και στην τεχνική ποινή που δέχθηκε επειδή απλώς υπέβαλε μια ερώτηση στον διαιτητή.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της ισραηλινής ομοσπονδίας μπάσκετ, με τον πρόεδρό της, Άμος Φρίσμαν, να καταδικάζει την επίθεση προς τον Μπλεκ και να υπογραμμίζει πως οι διαιτητές επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό και ακεραιότητα. Παράλληλα, η ισραηλινή λίγκα καταδίκασε τις τοποθετήσεις του ΚορΣάρο, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σοβαρές τις αιχμές που άφησε για την ακεραιότητα του διαιτητή και ζητώντας την άμεση εξέταση της υπόθεσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, με αίτημα να παραπεμφθεί ο προπονητής σε απολογία.