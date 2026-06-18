Ο Δημήτρης Ιτούδης αποχώρησε από την flash interview μετά το τέλος του Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνώρισε τη 2η ήττα στους τελικούς του πρωταθλήματος Ισραήλ και βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στην Μακάμπι.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε για το τελευταίο Play που σχεδίασε ο Στέφανος Δέδας στο τάιμ άουτ, προκαλώντας την έκρηξή του. Αρχικά όταν η ρεπόρτερ του είπε 'γιατί το σχεδίασε ο Δέδας' ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε: «Επειδή είναι ο συνεργάτης μου. Τον εμπιστεύομαι. Είχαμε μια ιδέα και είναι ο τρόπος που δουλεύουμε στην προπόνηση. Ίσως την επόμενη φορά να σχεδιάσουν οι άλλοι βοηθοί το Play στο τάιμ άουτ. Δεν έχει σημασία...»

Στη συνέχεια η ερώτηση που ακολούθησε και η οποία προκάλεσε την έκρηξη του Ιτούδη, ήταν η εξής: «Μα δεν καταλαβαίνετε ότι ίσως να ήταν το πιο σημαντικό τάιμ άουτ της σεζόν;» με τον προπονητή της Χάποελ να απαντάει: «Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είμαι ηλίθιος. Μα με ρωτάτε τώρα αν καταλαβαίνω; Σας λέω ότι δουλεύουμε έτσι στην προπόνηση και μου λέτε εάν καταλαβαίνω; ότι ήταν αυτό το πιο σημαντικό τάιμ άουτ;» και αποχώρησε από τη flash interview.