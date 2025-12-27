Αν και η Χάποελ Τελ Αβίβ έπαιζε με... μισό ρόστερ έκανε φύλλο και φτερό την Χολόν μέσα στην έδρα της κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 114-60!

Τι και αν ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είχε στη διάθεσή του, τους Μίτσιτς, Μπράιαντ, Οτούρου, Τζόουνς και Γουέινραϊτ. Στο ματς πρωταθλήματος στην έδρα της Χολόν έκανε πραγματική παρέλαση καθώς επικράτησε με 54 πόντους διαφορά.

Φυσικά το παιχνίδι δεν χρίζει κριτικής καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν το μεγάλο αφεντικό του παρκέ από το πρώτο δεκάλεπτο (10-32) έως και το τέλος του αγώνα. Συγκεκριμένα επτά παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, σ' ένα ματς όπου ήταν κυρίαρχη του παιχνιδιού.

Ο Τάιλερ Ένις ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και ακολούθησαν οι Μαντάρ (13π.), Παλατιν (13π.), Μότλεϊ (12π.), Οντιάσε (12π.), Τιμόρ (11π.) και Τζινάτ (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 10-32, 27-62, 47-92, 60-114.