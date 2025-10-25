Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πραγματοποίησε μία επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 114-99 κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια πριν τη «διαβολοβδομάδα» στη EuroLeague, όπου φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν υπερηχητική κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια επικρατώντας με το επιβλητικό 99-114 και μπαίνει με φόρα στη διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στη EuroLeague όπου φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ξεχώρισε ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ με τους Ρόμαν Σόρκιν με 16, Λαβί και Μπλατ με 13 πόντους έκαστος να ακολουθούν.

To ματς

Ο αγώνας ανάμεσα στη Μπνέι Ερτζλίγια και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και ισορροπία. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, ευστοχώντας σε δύο τρίποντα, όμως ένα επιμέρους 12-2 της Μακάμπι έδωσε στους παίκτες του Όντεντ Κάτας προβάδισμα 14-9. Προς το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο ρυθμός ανέβηκε και οι δύο ομάδες βρήκαν λύσεις επιθετικά, με τον Μαξ Χάιντιγκερ να σκοράρει τρίποντο στην εκπνοή και να διαμορφώνει το 22-21 υπέρ της Ερτζλίγια.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυναμικά με ένα 5-0 σερί, όμως η Μακάμπι απάντησε εντυπωσιακά με ένα 15-0 επιμέρους σκορ, χάρη σε τρία συνεχόμενα τρίποντα του Λαβί, επανέφερε τον έλεγχο και το προβάδισμα (38-27). Η Ερτζλίγια αντέδρασε προς το τέλος του ημιχρόνου, μειώνοντας τη διαφορά στους 4 πόντους, όμως ένα τρίποντο του Τζόντι στην εκπνοή έστειλε τη Μακάμπι στα αποδυτήρια με το υπέρ της 56-49.

השלשות של גור לביא במחצית הראשונה 👀 pic.twitter.com/Od8wFeScXv October 25, 2025

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπνέι Ερτζλίγια μπήκε με ενέργεια και μείωσε τη διαφορά στους τρεις πόντους, ωστόσο τα εύστοχα τρίποντα των Μπλατ και Λούνεϊ ανέβασαν ξανά το προβάδισμα της Μακάμπι στο 69-60. Στα τελευταία λεπτά της περιόδου, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και επέβαλαν τον ρυθμό τους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο μπροστά με 89-76.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε η προηγούμενη, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αγώνα ανεβάζοντας τη διαφορά στους 20 πόντους, δείχνοντας πως είχαν πλέον «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στη Μπνέι Ερτζλίγια.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 49-56, 76-89, 99-114