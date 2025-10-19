Τρία 24ωρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε εύκολα την... συνονόματη Μακάμπι Ρα' Νανά με 95-75.

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ να πέταξε στα σκουπίδια την μεγάλη ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για νίκη ωστόσο φρόντισε να αντιδράσει και να επικρατήσει της Μακάμπι Ρα' Νανά με 95-75 για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισραήλ.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ καθ' 'όλη τη διάρκεια του αγώνα και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε καθόλου από τους αντιπάλους της σημειώνοντας την 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς του εγχώριου πρωταθλήματος.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταμίρ Μπλατ έχοντας 19 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής με 2/3 δίποντα και 5/9 τρίποντα, ενώ «γεμάτο» ματς με double double είχε ο Τι Τζέι Λιφ, ο οποίος μέτρησε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

«Διψήφιοι» για την Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν επίσης οι Μάρσιο Σάντος με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ άλλους 12 πόντους πρόσθεσε ο Ρόμαν Σόρκιν.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 46-36, 64-59, 95-75.