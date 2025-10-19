Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μακάμπι Ρα' Νανά 95-75: Ξεπέρασε με «20άρα» την ήττα από τον Ολυμπιακό
Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ να πέταξε στα σκουπίδια την μεγάλη ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για νίκη ωστόσο φρόντισε να αντιδράσει και να επικρατήσει της Μακάμπι Ρα' Νανά με 95-75 για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισραήλ.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ καθ' 'όλη τη διάρκεια του αγώνα και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε καθόλου από τους αντιπάλους της σημειώνοντας την 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς του εγχώριου πρωταθλήματος.
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταμίρ Μπλατ έχοντας 19 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής με 2/3 δίποντα και 5/9 τρίποντα, ενώ «γεμάτο» ματς με double double είχε ο Τι Τζέι Λιφ, ο οποίος μέτρησε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.
«Διψήφιοι» για την Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν επίσης οι Μάρσιο Σάντος με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ άλλους 12 πόντους πρόσθεσε ο Ρόμαν Σόρκιν.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 46-36, 64-59, 95-75.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πρώην διαιτητής απαντάει στον Κάτας: «Δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία - Αν κάποιος πρέπει να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός»
- Πλήρης επιβεβαίωση Gazzetta: Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ ζητούν επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Ισραήλ!
- Μακάμπι: Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα από τον Ολυμπιακό