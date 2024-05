Ο Τζο Ράγκλαντ του Περιστερίου παρακολουθεί από κοντά τον αγώνα της πρώην του ομάδας κόντρα στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού.

Η Χάποελ Χολόν υποδέχεται σε αναμέτρηση για το ισραηλινό πρωτάθλημα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κάνει πρόβα τζενεράλε για το κρίσιμο Game 5 με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, την Τρίτη (7/5, 21:15) στο ΟΑΚΑ, με τη σειρά των Play Off να βρίσκεται στο 2-2.

Λίγο καιρό μετά τα δημοσιεύματα από το Ισραήλ που έκαναν λόγο για μεταγραφή του Τζο Ράγκλαντ στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Αμερικάνος γκαρντ του Περιστερίου bwin βρίσκεται στο γήπεδο ώστε να παρακολουθήσει αγώνα του πρωταθλήματος.

Βέβαια, αυτός δεν είναι ένα τυχαίο παιχνίδι, αφού η γηπεδούχος ομάδα, είναι αυτή της οποίας τη φανέλα φορούσε την περασμένη αγωνιστική περιόδο.

Joe Ragland in the house for Hapoel Holon vs Maccabi Tel Aviv! Welcome back @jragz1! Photo @ymacgfx pic.twitter.com/2vkldgGM2C