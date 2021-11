ΤΡΕΛΟ φινάλε σε ματς του πρωταθλήματος Ισραήλ με τέσσερα τρίποντα σε 21 δευτερόλεπτα! (vid)

Ένα απίστευτο φινάλε επιφύλαξε η αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ!

Ακόμα το... φυσάνε και δεν κρυώνει στην Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς κατάφεραν (γιατί περί... κατορθώματος πρόκειται) να χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι!

Συγκεκριμένα είχαν το προβάδισμα με 93-88 στα 40'' πριν από το τέλος του αγώνα με την Γκαλίλ Ελίον. Παρόλα αυτά το έχασαν το ματς, αν και είχαν βρεθεί σε θέση ισχύος στα 7'' πριν από το τέλος!

Πρώτα με κλέψιμο και καλάθι στο ανοικτό γήπεδο η Γκαλίλ Ελιόν μείωσε σε 90-93, στη συνέχεια με 1/2 βολές το σκορ έγινε 90-94 στα 30'' και έκτοτε άρχισε το... τρίποντο ρεσιτάλ. Ο Ικε Ιροέγκμπου έμελλε να ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Πρώτα με τρίποντο μείωσε σε 93-94 στα 21'' στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την λάθος επαναφορά και έδωσε ασίστ στον αμαρκάριστο Σαβόν Λιούις για νέο τρίποντο και προβάδισμα με 96-94 στα 15''.

Ο... γνώριμος Τζέι Κόβαν Μπράουν παραλίγο να γίνει ο ήρωας της Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς στα 7'' πριν από το τέλος ευστόχησε σε δικό του τρίποντο για το 97-96! Και ενώ φάνηκε ότι όλα τελείωσε, ξανά ο Ιροέγκμπου με τρίποντο στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 99-97!

Δείτε το συγκλονιστικό φινάλε!

Must watch! THIS IS THE CRAZIEST finish I have ever seen in the Israeli league. Starting former @TexasMBB J’Covan Brown and former @WSUCougarMBB @Be_LikeIKE with the buzzer beater! Insane pic.twitter.com/IQ63G4xZJP