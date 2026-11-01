Μάλαγα - Μπαρτσελόνα 89-92: Απέδρασε σε ματσάρα και συνέχισε στις νίκες

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μάλαγα - Μπαρτσελόνα 89-92: Απέδρασε σε ματσάρα και συνέχισε στις νίκες

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας της Μάλαγα με 92-89 για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε της Μάλαγα με 92-89 και πέτυχε την 5η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Σέκουλιτς παρότι έμεινε πίσω στο φινάλε το πρώτου μέρος (54-45, 20'), δεν παράτησε το ματς και μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μέρος.

Σκοράροντας 27 και 20 πόντους στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της και να φτάσει στην 4η νίκη της στην ACB, με τον Πέρι να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε, χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ματς και να το στείλει στην παράταση.

 

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πάρρα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, σε 19:38 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τη Μάλαγα ξεχώρισε ο Χαντ με 16 πόντους. Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (05/11, 20:45).

Τα δεκάλεπτα: 29-25, 54-45, 72-72, 89-92

UnicajaStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
24C. Hunt25:1816224-216
45D. Kravish22:4415832425
17A. Noua22:005404-53
55K. Perry21:1615034-97
4T. Kalinoski20:18313104
8I. Brazdeikis21:450212-81
19M. Pantzar18:4412041619
41W. Hernangómez17:1411411-79
7J. Barreiro16:55630266
13S. Lukosius13:46600003
14N. Djedovic00:00000000
21M. Thomas00:00000000
TOTAL89281722-1594
BarçaStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
8D. Brizuela24:12103311112
0K. Punter23:4413222513
32J. Nebo21:535613-17
20T. Evbuomwan20:228514-18
2T. Martin19:4811202-25
44J. Parra19:3817302417
13O. Nkamhoua18:078710415
5J. Robinson15:396154-63
10A. Ubal14:03211133
3S. Umude13:319201-59
24J. Minaya09:03310231
34A. Kone00:00000000
TOTAL923614221596

@Photo credits: x_Barça Basket
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα