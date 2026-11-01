Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας της Μάλαγα με 92-89 για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε της Μάλαγα με 92-89 και πέτυχε την 5η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Σέκουλιτς παρότι έμεινε πίσω στο φινάλε το πρώτου μέρος (54-45, 20'), δεν παράτησε το ματς και μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μέρος.

Σκοράροντας 27 και 20 πόντους στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της και να φτάσει στην 4η νίκη της στην ACB, με τον Πέρι να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε, χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ματς και να το στείλει στην παράταση.

💨 @_dariobrizuela https://t.co/zxBYEzCXCA — Barça Basket (@FCBbasket) November 1, 2026

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πάρρα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, σε 19:38 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα για τη Μάλαγα ξεχώρισε ο Χαντ με 16 πόντους. Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (05/11, 20:45).

Τα δεκάλεπτα: 29-25, 54-45, 72-72, 89-92

Unicaja Statistics # Players MIN PTS REB AST PF +/- RAT 24 C. Hunt 25:18 16 2 2 4 -2 16 45 D. Kravish 22:44 15 8 3 2 4 25 17 A. Noua 22:00 5 4 0 4 -5 3 55 K. Perry 21:16 15 0 3 4 -9 7 4 T. Kalinoski 20:18 3 1 3 1 0 4 8 I. Brazdeikis 21:45 0 2 1 2 -8 1 19 M. Pantzar 18:44 12 0 4 1 6 19 41 W. Hernangómez 17:14 11 4 1 1 -7 9 7 J. Barreiro 16:55 6 3 0 2 6 6 13 S. Lukosius 13:46 6 0 0 0 0 3 14 N. Djedovic 00:00 0 0 0 0 0 0 21 M. Thomas 00:00 0 0 0 0 0 0 TOTAL 89 28 17 22 -15 94