Η Βαλένθια επικράτησε εκτός έδρας της Ανδόρρα με 111-79 για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αντέδρασε η Βαλένθια, αφού μετά την ήττα από την Μπαρτσλεόνα, επικράτησε της Ανδόρρα με 111-79.

Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μπρουκς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 17π. πέτυχε ο

Μάριο Σαιντ-Σούπερι Φερνάντες.

Ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε σε... χαμηλά επίπεδα, σκοράροντας 8 πόντους.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πούστοβι με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (05/11, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-46, 68-77, 79-111

MoraBanc Andorra Statistics # Players MIN PTS REB AST PF +/- RAT 30 K. Robertson 27:33 18 4 1 1 -23 16 1 L. Mutic 17:08 2 3 0 2 -19 -1 88 Andronikashvili 09:32 0 0 0 4 -15 -6 7 C. Ortega 04:46 0 0 1 1 -7 -2 8 O. Aquino 04:05 1 0 0 0 -9 1 11 J. Akinjo 30:28 17 6 7 1 -17 28 0 C. McGriff 22:52 3 1 2 5 -13 -3 13 A. Pustovyi 21:24 19 5 0 4 -16 22 25 W. Iwundu 19:27 3 2 1 3 -8 1 3 A. Best 15:29 5 3 1 1 -6 2 43 L. Radosevic 14:31 5 2 1 2 -7 9 24 K. Kuric 12:45 6 2 1 2 -20 6 TOTAL 79 28 15 26 -160 72