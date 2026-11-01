Ανδόρρα - Βαλένθια 79-111: «Έτρεχε» με 111 και επέστρεψε στις νίκες

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ανδόρρα - Βαλένθια 79-111: «Έτρεχε» με 111 και επέστρεψε στις νίκες

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Η Βαλένθια επικράτησε εκτός έδρας της Ανδόρρα με 111-79 για την 6η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αντέδρασε η Βαλένθια, αφού μετά την ήττα από την Μπαρτσλεόνα, επικράτησε της Ανδόρρα με 111-79.

Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μπρουκς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 17π. πέτυχε ο
Μάριο Σαιντ-Σούπερι Φερνάντες.

Ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε σε... χαμηλά επίπεδα, σκοράροντας 8 πόντους.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πούστοβι με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (05/11, 21:30).

 

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-46, 68-77, 79-111

MoraBanc AndorraStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
30K. Robertson27:3318411-2316
1L. Mutic17:082302-19-1
88Andronikashvili09:320004-15-6
7C. Ortega04:460011-7-2
8O. Aquino04:051000-91
11J. Akinjo30:2817671-1728
0C. McGriff22:523125-13-3
13A. Pustovyi21:2419504-1622
25W. Iwundu19:273213-81
3A. Best15:295311-62
43L. Radosevic14:315212-79
24K. Kuric12:456212-206
TOTAL79281526-16072
Valencia BasketStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
2J. Puerto23:58131131314
20G. Corbalán16:4384211517
41J. Rivero14:37731498
10O. Moore13:208011177
23L. Marí06:26210081
8D. Osetkowski20:506302203
13N. Sako20:35811032216
1K. Taylor19:17114201615
0TJ Shorts18:398152915
12A. Brooks16:1223112-119
5M. Saint-Supery15:53172122222
7A. Cárdenas13:300151102
TOTAL111341921160142

@Photo credits: x_valenciabasketball
     

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