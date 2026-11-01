Ανδόρρα - Βαλένθια 79-111: «Έτρεχε» με 111 και επέστρεψε στις νίκες
Αντέδρασε η Βαλένθια, αφού μετά την ήττα από την Μπαρτσλεόνα, επικράτησε της Ανδόρρα με 111-79.
Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μπρουκς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 17π. πέτυχε ο
Μάριο Σαιντ-Σούπερι Φερνάντες.
Ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε σε... χαμηλά επίπεδα, σκοράροντας 8 πόντους.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πούστοβι με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (05/11, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-46, 68-77, 79-111
|MoraBanc Andorra
|Statistics
|#
|Players
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|30
|K. Robertson
|27:33
|18
|4
|1
|1
|-23
|16
|1
|L. Mutic
|17:08
|2
|3
|0
|2
|-19
|-1
|88
|Andronikashvili
|09:32
|0
|0
|0
|4
|-15
|-6
|7
|C. Ortega
|04:46
|0
|0
|1
|1
|-7
|-2
|8
|O. Aquino
|04:05
|1
|0
|0
|0
|-9
|1
|11
|J. Akinjo
|30:28
|17
|6
|7
|1
|-17
|28
|0
|C. McGriff
|22:52
|3
|1
|2
|5
|-13
|-3
|13
|A. Pustovyi
|21:24
|19
|5
|0
|4
|-16
|22
|25
|W. Iwundu
|19:27
|3
|2
|1
|3
|-8
|1
|3
|A. Best
|15:29
|5
|3
|1
|1
|-6
|2
|43
|L. Radosevic
|14:31
|5
|2
|1
|2
|-7
|9
|24
|K. Kuric
|12:45
|6
|2
|1
|2
|-20
|6
|TOTAL
|79
|28
|15
|26
|-160
|72
|Valencia Basket
|Statistics
|#
|Players
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|2
|J. Puerto
|23:58
|13
|1
|1
|3
|13
|14
|20
|G. Corbalán
|16:43
|8
|4
|2
|1
|15
|17
|41
|J. Rivero
|14:37
|7
|3
|1
|4
|9
|8
|10
|O. Moore
|13:20
|8
|0
|1
|1
|17
|7
|23
|L. Marí
|06:26
|2
|1
|0
|0
|8
|1
|8
|D. Osetkowski
|20:50
|6
|3
|0
|2
|20
|3
|13
|N. Sako
|20:35
|8
|11
|0
|3
|22
|16
|1
|K. Taylor
|19:17
|11
|4
|2
|0
|16
|15
|0
|TJ Shorts
|18:39
|8
|1
|5
|2
|9
|15
|12
|A. Brooks
|16:12
|23
|1
|1
|2
|-1
|19
|5
|M. Saint-Supery
|15:53
|17
|2
|1
|2
|22
|22
|7
|A. Cárdenas
|13:30
|0
|1
|5
|1
|10
|2
|TOTAL
|111
|34
|19
|21
|160
|142
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