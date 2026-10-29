Η Μάλαγα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Νοξ, που ήταν το Νο9 του draft 2018 στο NBA.

Μεγάλο μεταγραφικό «χτύπημα» για τη Μάλαγα. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBAer, Κέβιν Νοξ, ο οποίος μάλιστα επιλέχθηκε στο Νο9 του draft 2018, από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο 27χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην ACB και στο Basketball Champions League. Έχει αγωνιστεί σε 320 παιχνίδια στο NBA, με μ.ό. 7,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.

Έχει περάσει επίσης από Χοκς, Πίστονς, Μπλέιζερς και Γουόριορς, ενω κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στην G-League.