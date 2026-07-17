Βγήκαν τα «μαχαίρια» ανάμεσα στη Μούρθια και τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν θέλει να τηρήσει το συμβόλαιο του με την ισπανική ομάδα.

Στα δικαστήρια θα οδηγηθούν όπως φαίνεται ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους και η Μούρθια, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους! Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά όπως υποστηρίζουν πλέον δεν επιθυμεί να τηρηθεί και ζητάει την αποδέσμευση του.

«Η Μούρθια επιθυμεί να δηλώσει ότι στις 6 Μαρτίου, ο Σύλλογος και ο παίκτης Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους επισημοποίησαν συμφωνία για την παράταση του συμβολαίου μεταξύ των δυο μερών μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028. Στη συνέχεια, ο παίκτης ενημέρωσε τον Σύλλογο για την πρόθεσή του να μην εκπληρώσει το συμβόλαιο λίγους μήνες μετά την υπογραφή του, ένα αίτημα που είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τους όρους της υπογεγραμμένης συμφωνίας. Δεδομένης αυτής της μονομερούς ενέργειας που ανακοίνωσε ο παίκτης και της ζημίας που, εάν πραγματοποιηθεί, θα προκληθεί στην Μούρθια, ο Σύλλογος υποχρεώθηκε να κινήσει τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά του ενώπιον τόσο της FIBA ​​​​όσο και των αρμόδιων δικαστηρίων» ανέφερε η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας.

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους έφτασε το καλοκαίρι του 2025 στη Μούρθια με μονοετές συμβόλαιο και φέρεται να έλαβε προσφορά από τον σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2027-28. Ωστόσο, μετά από περαιτέρω σκέψη, αποφάσισε ότι το μέλλον του βρισκόταν αλλού και ενημέρωσε τον σύλλογο ότι δεν επιθυμούσε να τηρήσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το συμβόλαιο υπογράφηκε «πριν από λίγους μήνες» και το αίτημα «δεν συμμορφώνεται με κανέναν τρόπο με τους όρους του υπογεγραμμένου συμβολαίου».

Ως εκ τούτου, ο σύλλογος αναγκάζεται να κινηθεί νομικά και να υποβάλει καταγγελία εναντίον του παίκτη. Πλέον, η λύση αναμένεται να δοθεί δικαστικά. Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους στην πρώτη του σεζόν στην Liga Endesa ήταν εξαιρετικός με μέσο όρο 17.7 πόντους και 4.3 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας πάνω από 50% στα δίποντα και σχεδόν 38% στα τρίποντα.

Το υψηλό επίπεδο παιχνιδιού του φαίνεται να έχει προσελκύσει την προσοχή άλλων ομάδων, αλλά σύμφωνα με τη Μούρθια, ο Ντε Τζούλιους είχε ήδη δεσμευτεί να παραμείνει στην ομάδα, αλλά φαίνεται πως έχει στα χέρια του καλές προτάσεις από ομάδες της Euroleague και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

