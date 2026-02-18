Άγνωστοι προσπάθησαν να ληστέψουν τον Όντι Νόρις - Τι είπε για το αν έφεραν μαχαίρι

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και παλιός παίκτης του Περιστερίου Όντι Νόρις δέχθηκε επίθεση από αγνώστους που θέλησαν να τον ληστέψουν. Τι είπε για το περιστατικό.

Την άγρια εμπειρία της απόπειρας ληστείας εις βάρος του που συνέβη στη Βαρκελώνη διηγήθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Όντι Νόρις, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μπάσκετ και της Μπαρτσελόνα, που φόρεσε στην Ελλάδα τη φανέλα του Περιστερίου.

Ο θρύλος των «μπλαουγκράνα» ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο άνδρες τον πλησίασαν στο πάρκινγκ του σιδηροδρομικού σταθμού Σαντς της Βαρκελώνης και προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Μάλιστα, ο Όντι Νόρις υποστήριξε ότι αν είχαν στην κατοχή τους μαχαίρι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη!

Anoche, en estación Sants en Barcelona, fui al parking a recoger el coche y 2 hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás otro vino con excusa de limpiarme. En realidad, querían robarme, logré escapar, entrar al coche y cerrarlo y me fui.

— Audie Norris (@atomicdog14) February 18, 2026

«Χθες το βράδυ, στον σταθμό Σαντς στη Βαρκελώνη, πήγα στο πάρκινγκ για να παραλάβω το αυτοκίνητό μου και δύο άντρες προσπάθησαν να με ληστέψουν. Αρχικά, ο ένας με ψέκασε με σπρέι πιπεριού από πίσω και μετά ήρθε ένας άλλος με τη δικαιολογία ότι θα με καθάριζε. Στην πραγματικότητα, ήθελαν να με ληστέψουν. Κατάφερα να δραπετεύσω, να μπω στο αυτοκίνητο, να το κλειδώσω και να φύγω», αφηγείται φανερά ανήσυχος ο Όντι Νόρις.

Στη συνέχεια ο θρύλος του παρελθόντος και μέλος της Μπαρτσελόνα όλα αυτά τα χρόνια δημοσίευσε ένα ακόμη μήνυμα επικρίνοντας την έλλειψη ασφαλείας στον σταθμό και στη Βαρκελώνη: «Δεν υπήρχε αστυνομία ή ασφάλεια, ήταν 11 μ.μ. Αν είχαν μαχαίρι, αυτή η ιστορία θα είχε πολύ άσχημο τέλος . Πού είναι η ασφάλεια στη Βαρκελώνη; Ούτε ένας μεγάλος, δυνατός άντρας σαν εμένα δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια στον δρόμο».

No había policia ni seguridad, eran las 23 h de la noche. Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia.

Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle. February 18, 2026

Ο ίδιος ο παίκτης δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του σακακιού του, το οποίο είχε λεκιαστεί στο πίσω μέρος από τους ληστές . Προς το παρόν, η Καταλανική Αστυνομία δεν έχει επίσημο αρχείο για το περιστατικό, καθώς δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία.

