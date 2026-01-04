Η Μπασκόνια μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά στο τέλος επικράτησε της Ανδόρας με 99-92 και πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη Liga Endesa.

Σε ένα παιχνίδι που η Μπασκόνια μέτρησε πέντε διψήφιους, πήρε άνετα τη νίκη απέναντι στην Ανδόρα με 99-92 και διεύρυνε το σερί της στα τέσσερα επιτυχημένα αποτελέσματα στην Ισπανία.

Με τους Κόμπι Σίμονς και Λουαού Καμπαρό να σκοράρουν 19 και να οδηγούν την Μπασκόνια, με τον Μαμαντί Ντιακιτέ να ακολουθεί έχοντας 15. Στους σταμάτησε ο Μάρκους Χάουαρντ και ο Ρόντιονς Κούρουκς.

Σε ένα ματς που η νίκη της Μπασκόνια ήρθε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Αφού το 81-82, έξι λεπτά πριν το φινάλε απ΄το καλάθι του Κάιλ Κούριτς μετατράπηκε σε 90-82, 3'35'' προτού τελειώσει το ματς.

Η Μπασκόνια κατάφερε να διατηρήσει αυτό της το προβάδισμα, παρά τους 22 πόντους του Σάνον Έβανς και να φτάσει ως τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 51-43, 71-74, 99-92

Η Κατάταξη