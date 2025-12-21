Μούρθια - Βαλένθια 92-80: Την «πλήγωσε» αναγκάζοντάς τη σε δεύτερη ήττα
Σε ένα ντέρμπι δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν στη φετινή Liga Endesa, η Μούρθια πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη, επικρατώντας 92-80 της Βαλένθια και προσπερνώντας τη στην κατάταξη με παιχνίδι περισσότερο.
Όλα αυτά, στη μεγάλη βραδιά του Μίκαελ Φόρεστ. Ο γκαρντ της Μούρθια σκόραρε 30 πόντους με 10/12 δίποντα και «σκότωσε» τη Βαλένθια, με τον Ντίλαν Ένις να είναι αυτός που ακολουθεί, πετυχαίνοντας ακόμα 18.
Από πλευράς της Βαλένθια, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ομάρι Μουρ με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριους Τόμπσον ακολούθησε με 13 αλλά μόλις 2 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Κάμερον Τέιλορ με 11.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 42-34, 64-65, 92-80
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Μούρθια 9-2
- Βαλένθια 8-2
- Τενερίφη 8-3
- Μάλαγα 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Μπανταλόνα 7-4
- Μπιλμπάο 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μποσκόνια 4-5
- Γκραν Κανάρια 4-6
- Ανδόρα 4-6
- Γιέιδα 4-7
- Μανρέσα 4-7
- Τζιρόνα 4-7
- Σαραγόσα 3-6
- Γρανάδα 1-10
- Μπούργκος 1-10
