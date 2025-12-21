Η Μούρθια ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη Βαλένθια με 92-80. Σε μία νίκη που τη φέρνει στο 9-2, πάνω από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Σε ένα ντέρμπι δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν στη φετινή Liga Endesa, η Μούρθια πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη, επικρατώντας 92-80 της Βαλένθια και προσπερνώντας τη στην κατάταξη με παιχνίδι περισσότερο.

Όλα αυτά, στη μεγάλη βραδιά του Μίκαελ Φόρεστ. Ο γκαρντ της Μούρθια σκόραρε 30 πόντους με 10/12 δίποντα και «σκότωσε» τη Βαλένθια, με τον Ντίλαν Ένις να είναι αυτός που ακολουθεί, πετυχαίνοντας ακόμα 18.

Από πλευράς της Βαλένθια, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ομάρι Μουρ με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριους Τόμπσον ακολούθησε με 13 αλλά μόλις 2 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Κάμερον Τέιλορ με 11.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 42-34, 64-65, 92-80

Η κατάταξη