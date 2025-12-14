Θυμίζει κάτι από Ελλάδα: Αναβλήθηκε το Βαλένθια - Σαραγόσα λόγω καταιγίδων!

Το ματς της Βαλένθια με τη Σαραγόσα που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στις 19:00 αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης κόκκινου συναγερμού στην πόλη.

Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγόγα που θα γινόταν σήμερα στις 19:00. Το ματς πήρε αναβολή λόγω της κατάστασης κόκκινου συναγερμού (λόγω καταιγίδων) στην πόλη της Βαλένθια. Η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο κόκκινος συναγερμός , που εκδόθηκε από την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) από το μεσημέρι της Κυριακής, έχει θέσει για άλλη μια φορά την επαρχία της Βαλένθια σε κίνδυνο . Ολόκληρη η ακτογραμμή της επαρχίας θα εισέλθει σε ακραίο επίπεδο κινδύνου από τις 12:00 μ.μ. , ένα επίπεδο κινδύνου που θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 6:00 π.μ. τη Δευτέρα - οι προβλέψεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν καθώς η καταιγίδα Εμίλια εξελίσσεται.

Παρόλο που οι πρώτες ώρες της Κυριακής μπορεί να είναι πιο ήρεμες, από άποψη καιρού, τα μέτρα επαγρύπνησης και πρόληψης θα πρέπει να διατηρηθούν, επειδή η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθώς η Κυριακή προχωρά.

Η Βαλένθια την Τρίτη που έρχεται θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη Euroleague.

Να θυμίσουμε πως είχε αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε που ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Δεκέμβρη εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.