Θυμίζει κάτι από Ελλάδα: Αναβλήθηκε το Βαλένθια - Σαραγόσα λόγω καταιγίδων!
Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγόγα που θα γινόταν σήμερα στις 19:00. Το ματς πήρε αναβολή λόγω της κατάστασης κόκκινου συναγερμού (λόγω καταιγίδων) στην πόλη της Βαλένθια. Η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί σύντομα.
Ο κόκκινος συναγερμός , που εκδόθηκε από την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) από το μεσημέρι της Κυριακής, έχει θέσει για άλλη μια φορά την επαρχία της Βαλένθια σε κίνδυνο . Ολόκληρη η ακτογραμμή της επαρχίας θα εισέλθει σε ακραίο επίπεδο κινδύνου από τις 12:00 μ.μ. , ένα επίπεδο κινδύνου που θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 6:00 π.μ. τη Δευτέρα - οι προβλέψεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν καθώς η καταιγίδα Εμίλια εξελίσσεται.
Παρόλο που οι πρώτες ώρες της Κυριακής μπορεί να είναι πιο ήρεμες, από άποψη καιρού, τα μέτρα επαγρύπνησης και πρόληψης θα πρέπει να διατηρηθούν, επειδή η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθώς η Κυριακή προχωρά.
Η Βαλένθια την Τρίτη που έρχεται θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη Euroleague.
Να θυμίσουμε πως είχε αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε που ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Δεκέμβρη εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.