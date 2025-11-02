Ο Μοχάμεντ Νταμπόνε, μόλις 14 ετών, έχει ήδη μαγνητίσει τα βλέμματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με εντυπωσιακές εμφανίσεις που θυμίζουν Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ενώ η ηλικία του περιβάλλεται από ένα μεγάλο μυστήριο.

Ο Μοχάμεντ Νταμπόνε, 14 ετών πλέον, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με highlight dunk στο El Clasico της ισπανικής Liga U, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 81-73 στο Palau Blaugrana. Η Liga U, η κατηγορία κάτω των 22 ετών στην Ισπανία, δίνει σε νεαρούς παίκτες πολύτιμο χρόνο συμμετοχής που δύσκολα θα είχαν στην ανταγωνιστική Liga ACB.

Ο Νταμπόνε αγωνίστηκε για 19 λεπτά, σημειώνοντας εννέα πόντους. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με τους Καταλανούς μπροστά στο σκορ, έκλεψε μια πάσα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό dunk τύπου Jumpman. Λίγο αργότερα, στα τελευταία λεπτά, έκανε alley-oop dunk με στροφή στον αέρα, «σφραγίζοντας» τη νίκη και δημιουργώντας ενθουσιασμό στους περίπου 2.000 θεατές.

💣¡¡DABOOOOOOOOOM!! #LigaU



Caras de incredulidad en el Palau Blaugrana con el mate escandaloso de Dabone

Η σύγκριση με Αντετοκούνμπο και Γουέμπανιαμα

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα με καταγωγή από την Μπουργκίνα Φάσο, έχει ήδη προκαλέσει εντυπωσιασμό και συγκρίσεις με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χάρη στον σπάνιο συνδυασμό μεγέθους και δεξιοτήτων του. Ο Νταμπόνε είναι ένας versatile forward που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι σε επίθεση και άμυνα, με εξαιρετικά άλματα, έλεγχο των ριμπάουντ συνδυάζοντας έτσι τα στοιχεία των δύο προαναφερθέντων σταρ.

Με ύψος 2,11 μ. και άνοιγμα χεριών 2,24 μ. η ώριμη τεχνική του για την ηλικία του και η φυσική του παρουσία τον καθιστούν από τους πιο ελπιδοφόρους νέους παίκτες που έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη.

Το μυστήριο γύρω από την ηλικία του

Η ηλικία του Νταμπόνε έχει προκαλέσει αμφιβολίες και συζητήσεις στο διεθνές μπάσκετ. Σε ένα τουρνουά του 2023 είχε αναγραφεί ως 16χρονος, ενώ η Μπαρτσελόνα τον δηλώνει γεννημένο το 2011, γεγονός που τον καθιστά 14 ετών φέτος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ημερομηνία γέννησής του ίσως έχει προσαρμοστεί για να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή και να αυξηθεί η αξία του ως φαινόμενο νεαρής ηλικίας στην παγκόσμια σκηνή.

Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την αναγραφόμενη ημερομηνία. Ο παίκτης μπόρεσε να συμμετάσχει στην Adidas NextGen του Μαΐου με την ομάδα U18 των Καταλανών μόνο αφού πέρασε όλες τις διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας της οργάνωσης, σύμφωνα με αξιωματούχο της EuroLeague.

Προηγουμένως, υπήρξε σύγχυση γύρω από ένα προφίλ FIBA 3x3 για έναν «Dabone Mohamed Samsoundine», με καταγεγραμμένη ηλικία 18 ετών, που είχε μια φωτογραφία του Νταμπόνε και ανέφερε ως χώρα προέλευσης το Τόγκο, γείτονα της Μπουρκίνα Φάσο. Όμως, εκπρόσωπος της FIBA εξήγησε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει προφίλ στην πλατφόρμα 3x3 χωρίς να προσκομίσει επίσημα έγγραφα.

Με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα και την επίσημη επαλήθευση της Μπαρτσελόνα, ο Νταμπόνε φαίνεται να είναι όντως γεννημένος το 2011, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο προικισμένους παίκτες της ηλικίας του στην Ευρώπη.